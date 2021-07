Viegas e Elana desembarcam em São Paulo em meio a rumores de namoro

Os ex-BBBs Viegas e Elana Valenária, que estiveram juntos em No Limite, desembarcaram juntos no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (16). Usando máscaras faciais, eles acenaram para o fotógrafo e posaram no salão do local.

Os dois se aproximaram durante as gravações do reality apresentador por André Marques e estariam se conhecendo melhor. Ao responder à caixinha de perguntas do Stories no Instagram, quando um fã quis saber de Elana, Viegas respondeu com um vídeo da música Deixa Fluir, da banda Big UP com o trio Gilsons.

A letra dizia “Deixa fluir, não precisa de nome / Entre nós dois não haverá ruim / A vida põe e eu deixo que me tome / Pois sei, ninguém sente nada sozinho” o que levou internautas a concluírem que o romance está rolando.

Fonte/Foto: globo.com