Voluntários de Nossa Senhora Aparecida colaboram com doação de sangue

Nesta quinta-feira, 15, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) recepcionou a caravana de doadores de Cruz das Almas localizado em Nossa Senhora Aparecida, distante 93 quilômetros de Aracaju. A ação integra a campanha fidelizada “Doe Sangue. Salve Vidas”, que incentiva o ato da doação com regularidade entre a população do município.

“Todos que participam da campanha entendem a importância que tem esse serviço para os pacientes internados nos hospitais. Eu passei essa experiência em minha família, por isso, depois da cura do meu filho, faço questão de mobilizar todos que conheço para doar sangue”, ressaltou Valdemir Evangelista Santana, responsável pelo grupo.

As donas de casa Deise Carla e Givalda Meneses participaram da campanha. Para elas, o sentimento de ajudar ao próximo é o principal incentivo para doação de sangue. “Acredito que temos que dar o nosso melhor sempre, independente da pessoa que vai ser beneficiada”, comentaram.

Segundo a gerente de Ações Estratégicas, assistente social Rozeli Dantas as campanhas organizadas por parceiros solidários comprometidos com projetos e iniciativas de cidadania tem como finalidade ajudar ao próximo e contribuir com a manutenção dos estoques de todos os grupos sanguíneos, O, A, B e Ab, fator Rh positivo e negativo.

“A sociedade e as instituições de modo geral, estão mais atentas aos pedidos e as divulgações sobre a importância do serviço. Desde o ano passado, temos reforçado os pedidos junto aos nossos parceiros e grupos fidelizados para necessidade de continuar doando e manter o atendimento da rede hospitalar”, salientou a assistente social.

Critérios

Para doar sangue é preciso estar bem de saúde, ter idade entre 16 a 69 anos, pesar acima de 50 quilos e comparecer ao Hemose bem alimentado. O menor de idade deve apresentar um termo de autorização assinado pelos pais ou representante legal. No momento do cadastro é obrigatória a apresentação de um documento de identificação oficial com foto. Mais informações e agendamentos: 3224-8039, 3259-3174 e 99191-2977.

Fonte e foto assessoria