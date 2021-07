Barra dos Coqueiros realiza plantão da vacina conta covid-19 neste sábado, 17

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, 17, um plantão para aplicação da vacina contra a covid19. Por isso, você que tem 39 anos de idade tem um encontro marcado na Travessa da Lavanderia, nº 95, Bairro Centro, das 8h às 16h. Lembre que vacina boa é vacina no braço. E cabe a você procurar o posto de vacinação e tomar essa dose de esperança. Mas lembre que mesmo com ela é necessário manter o uso de máscara e higienização das mãos.

De acordo com a enfermeira Taline Fernanda, também podem tomar a primeira dose da vacina contra a covid19 as lactantes que tiveram bebês de 1º a 31 de dezembro de 2020. “E é importante que quem já tomou a primeira dose verifique a data no cartão de vacinação, e tome na data certa a segunda dose”, ressalta a enfermeira Taline.

E mais, lembre-se de levar os seguintes documentos: carteira de identificação com foto, cartão do SUS e comprovante de residência.

VACINA DA GRIPE

Você também pode aproveitar o plantão para tomar a vacina da influenza, popularmente conhecida como vacina da gripe. Toda a população acima de seis meses de idade pode ser vacinada. Então, aproveite o sabadão e coloque o cartão de vacinação em dia.

