Confiança é derrotado pelo Guarani por 4 a 1 na 12ª rodada da Série B

O time do Confiança enfrentou na noite desta sexta-feira (16/07), na Arena Batistão, a equipe do Guarani pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tentando a reabilitação o time sergipano encontrou pela frente o ex-técnico do clube, Daniel Paulista que comandado a equipe de Campinas.

Dentro de campo, o Confiança não fez uma boa partida e acabou perdendo por 4×1. O Guarani venceu pela primeira vez, o Confiança jogando em Sergipe. Os gols foram marcados por Régis, Matheus Alvarenga, Pablo e Allanzinho. O gol do Confiança foi marcado pelo lateral-direito, Caíque Sá.

Com a derrota, o Confiança tem a pior defesa da Série B, empatado com o Cruzeiro, que tem um jogo a menos. Confiança segue na 16ª posição, com 9 pontos na tabela e seis jogos sem vencer.Na próxima rodada, o Confiança visita o Londrina na terça-feira, às 19h, no Estádio do Café.

Foto: Emanuel Rocha

FSF