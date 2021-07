Energisa orienta sobre os principais cuidados em casa durante férias

Empresa dá dicas para prevenir acidentes elétricos

As férias escolares já começaram e o cuidado dentro de casa dever ser redobrado. No lugar das aulas online, o tempo será substituído por atividades de lazer, mantendo o isolamento domiciliar recomendado pelos órgãos de saúde. A Energisa Sergipe alerta que é preciso estar atento para evitar acidentes com a rede elétrica.

De acordo com o Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica (Abracopel), o ambiente residencial foi responsável por 200 dos acidentes por choque elétrico, em 2020, no Brasil. As principais causas são: instalações elétricas antigas, sobrecarga causada pela conexão de vários aparelhos em uma mesma tomada, gambiarras, falta de manutenção (fios desencapados e emendas malfeitas), entre outros.

“A orientação é manter as crianças longe de qualquer objeto que possa levar ao choque elétrico. Nas tomadas, a recomendação é usar protetores para que não sejam introduzidos nenhum objeto. O uso de extensões de maneira definitiva pode levar a sobrecarga das tomadas, levando a curtos-circuitos e incêndios”, explica o coordenador de segurança, Robson Jezler.

Dicas de segurança dentro de casa:

-Evite usar benjamins e extensões para não sobrecarregar as instalações.

-Ao ligar e desligar equipamentos eletrônicos da tomada, como videogames e computadores, o adulto deve estar presente para realizar a ação, sempre utilizando o plugue e jamais puxando diretamente o fio.

-Não permitir que as crianças utilizem tablets e smartphones quando as baterias estiverem sendo carregadas nas tomadas.

-Faça a revisão da rede interna de energia da sua casa somente com profissionais capacitados.

-Plugue o carregador do celular na tomada em altura fora do alcance de crianças pequenas.

-Utilize protetores plásticos nas tomadas ou substitua as tomadas por modelos mais modernos.

-Substitua os fios desencapados de eletrodomésticos. Aquele leve choque ao encostar na máquina de lavar ou geladeira é sinal de que o equipamento precisa visitar a assistência técnica especializada.

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. O Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.

Por Adriana Freitas