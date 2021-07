Prefeitura do município de Itabaianinha adere ao selo unicef

A Prefeitura do município de Itabaianinha assinou o termo de adesão ao Selo Unicef – Edição 2021/2024.

Esta é a segunda vez que o município faz a adesão. O último convênio se deu também na gestão do prefeito Danilo de Joaldo. Além disso, Itabaianinha é a única cidade da região centro-sul a ser reconhecida e aprovada com o selo.

Além do gestor municipal, participaram da solenidade de assinatura a secretária de Assistência e primeira-dama, Ana Luiza; o secretário de Educação, Altemar José; a secretária de Saúde, Ingrid Alícia, Joanderson, presidente do CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Tamyres Lima, articuladora do Selo UNICEF e Ingara Caroline, mobilizadora do Selo.

Sobre o Selo

O Selo Unicef é uma certificação expedida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Existe desde 1999 para estimular gestões públicas a melhorar indicadores sociais de crianças e adolescentes. Recebem o documento as administrações municipais que reduzirem desigualdades e garantirem direitos.