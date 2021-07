Projeto Saúde em Ação é iniciado pela Prefeitura de Simão Dias

A Prefeitura de Simão Dias tem investido significativamente na saúde da população. Sempre, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, tem promovido várias ações que buscam promover a saúde da população, a exemplo do Projeto Saúde em Ação realizado nesta sexta-feira, 16 de julho, no povoado Salobra.

Seguindo todos os protocolos de proteção ao coronavíurus, os moradores participaram da ação e usufruíram de serviços como, atendimento com Clínico Geral; com nutricionista; teste rápido para sífilis, HIV, Hepatite e Covid-19; exame de lâmina; atendimento odontológico; vacinação da gripe para a população em geral; operação Cata-treco com os agentes de endemias; orientações com a equipe da Vigilância Sanitária; roda de conversa com as gestantes e sorteio de kits.

A Gestão Nossa Força, Nossa Gente está empenhada em tornar a saúde da Simão Dias muito mais acessível, humana e de excelência.

Estavam na ação, o prefeito municipal, Cristiano Viana, a primeira-dama, Claudia Cristiane, o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Renaldo Prata, e os vereadores, Irailde Souza e Geraldo Macêdo.

ASCOM – Prefeitura Municipal de Simão Dias