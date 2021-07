Senador Alessandro Vieira vai ao STF contra aumento o do Fundo Eleitoral

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) e mais seis parlamentares entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar anular as votações ocorridas, na última quinta-feira (15), no âmbito da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022, e proibir o aumento no Fundo Eleitoral, que passou de R$ 1,7 bilhões (2018) para escandalosos R$ 5,7 bilhões.

Cinco dos 11 deputados federais e senadores de Sergipe votaram favoráveis ao aumento do chamado “Fundão”. Alessandro Vieira e os seis deputados federais revelam que a minoria dos parlamentares não foi ouvida.

O mandado de segurança é assinado pelos deputados federais Adriana Ventura (Novo-SP), Daniel Coelho (Cidadania-PE), Felipe Rigoni (PSB-ES), Tabata Amaral (PDT-SP, foto acima), Tiago Mitraud (Novo-MG) e Vinicius Poit (Novo-SP), além do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE)

Fundão

O “fundão” foi criado em 2017 para financiar as campanhas eleitorais depois que o STF proibiu as doações de empresas. O processo foi aberto pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), para quem o financiamento de campanha por pessoas jurídicas violava o principio de igualdade política, uma vez que pessoas com menos recursos não tinham como competir o volume de doações de empresas.

Veja como a bancada sergipana votou no Fundo Eleitoral:

Senadores

Alessandro Vieira (Cidadania) – NÃO

Maria do Carmo Alves (DEM) – SIM

Rogério Carvalho (PT) – NÃO

Deputados federais

Bosco Costa (PL-SE) – SIM

Fábio Henrique (PDT-SE) – NÃO

Fábio Mitidieri (PSD-SE) – AUSENTE

Fabio Reis (MDB-SE) – SIM

Gustinho Ribeiro (Solidariedade-SE) – SIM

João Daniel (PT-SE) – NÃO

Laercio Oliveira (PP-SE) – SIM

Valdevan Noventa (PL-SE) – AUSENTE