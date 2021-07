Talysson solicita limpeza de encostamento de estradas

Solicitando a limpeza do canteiros e a revitalização do calçamento lateral da BR-235, desde a altura da Churrascaria e Restaurante Pirata até as proximidades do SEST/SENAT, na cidade de Itabaiana e a roçagem do acostamento da rodovia estadual SE-453, em todo perímetro, no trecho que vai da BR-235 até o município de Pedra Mole, o deputado estadual Talysson de Valmir (PL), teve as Indicações nos 313 e 314 aprovadas na Sessão Extraordinária Mista da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) da última quinta-feira, 15.

Para a primeira propositura, o parlamentar destacou que a competência para cuidar do local é Federal, com isso, não é juridicamente possível exigir do estado ou do município de Itabaiana a realização de reparos. “Esta demanda é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão responsável para a realização da limpeza do canteiro lateral da BR-235, bem como a revitalização do calçamento da via alternativa”, colocou Talysson de Valmir.

Já para a Indicação nº 314, o deputado estadual enfatizou a responsabilidade para o Governo de Sergipe, através do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER/SE). “As rodovias sergipanas cumprem um fundamental papel no desenvolvimento socioeconômico, na medida em que viabilizam uma maior circulação de pessoas e fluxo de mercadorias entre os municípios e regiões. Entendemos que a visibilidade da rodovia é fundamental para que se evitem acidentes, de modo que os trabalhos de roçagem são contínuos e devem prosseguir durante todo o período chuvoso, quando o mato cresce com maior velocidade”, concluiu.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira