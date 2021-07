A força-tarefa da Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde (SES) que atua numa parceria entre a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) para garantir o cumprimento das medidas sanitárias estabelecidas pelo Governo do Estado de Sergipe, durante a pandemia, teve uma noite de sábado, 18, menos tumultuada que a sexta-feira com apenas quatro ocorrências, porém, com a identificação de estabelecimento reincidindo as infrações com menos de 24h de autuação.

“No sábado a força-tarefa fiscalizou estabelecimentos mapeados estrategicamente por transgredir com frequência o decreto do governo estadual. O mais agravante, novamente, foi o estabelecimento clandestino localizado na avenida Augusto Franco. O proprietário não possuía a documentação necessária e, na noite da sexta, foi notificado por esse motivo e pelo descumprimento das medidas. Mesmo assim, em menos de 24 horas já estava funcionando com meia porta e atendimento presencial e em horário acima do previsto pelo decreto”, explica Paulo Thiago dos Santos, fiscal de vigilância estadual.

Segundo o fiscal, o estabelecimento foi interditado totalmente devido ao descumprimento de medidas e procedimentos estabelecidos em menos de 24h e permanecerá fechado até que o proprietário providencie a documentação necessária para funcionamento. As demais ocorrências verificadas pela equipe da vigilância Sanitária foram consideradas leves pelo fiscal Paulo Thiago. “Os demais estabelecimentos que tinham sido alvo dessa força-tarefa, quando fomos aos locais, já estavam fechados. Sentimos a noite de ontem mais tranquila devido, acreditamos ser devido à repercussão das atividades que promovemos na sexta-feira, então, os demais estabelecimentos cumpriram as determinações do estado”, salienta.

A força-tarefa visitou ainda um show em formato de live que tinha a liberação para acontecer, porém, ultrapassou o horário permitido e a capacidade de pessoas estava acima do que foi autorizado. Em outros dois estabelecimentos houve também o descumprimento do horário de funcionamento, ou seja, limite de até 21h, antes do toque de recolher.

“O que ainda nos preocupa muito é ver que na maioria desses locais, os frequentadores não fazem uso de máscaras, o que é um grande risco, pois, além de ficarem num pequeno espaço com muitas pessoas, ao se deslocarem para suas residências também não fazem uso de máscaras”, constata Paulo Thiago.

A Secretaria de Estado de Sergipe reitera que é imprescindível a manutenção das atitudes de prevenção, mesmo com a flexibilização das medidas restritivas e com o avanço sistemático da campanha de vacinação promovida pelo estado. E que denúncias relativas ao descumprimento das medidas sanitárias, podem ser realizadas no CIOSP pelo telefone (79) 3253-7563.