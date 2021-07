Belivaldo Chagas diz que se fosse hoje o seu último dia à frente do Governo sairia com a sensação do dever cumprido

Usando o seu Instagran, o governador Belivaldo Chagas diz que na ordem de serviço que deu para a reconstrução de 16,5 km da rodovia SE-100 e outros trechos de urbanização da nova Orla Sul, “fiz um pequeno balanço do nosso mandato, destacando o quanto já conseguimos avançar”.



– Graças a Deus e a um trabalho sério de gestão, desenvolvido desde o primeiro dia que assumimos o Governo, Sergipe hoje está nos trilhos do desenvolvimento”, disse.



Belivaldo Chagas diz que “colocamos a casa em ordem, sempre com austeridade, para que o nosso estado pudesse retomar a capacidade de investir mais e melhor no seu povo e os resultados já estão aparecendo”.



Belivaldo reconhece que “não é fácil estar governador em plena pandemia, mas com uma equipe técnica coesa, antenada e com trabalha duro, conseguimos viver hoje uma fase melhor, com pagamento em dia, obras e serviços em andamento”.

– Empreendimentos como a nova Orla Sul, o primeiro Hospital da Criança do Estado e o maior programa de recuperação de estradas da história de Sergipe que é o Pró-Rodovias, disse Belivaldo e conclui: “além disso, com a melhoria na avaliação pela Secretaria do Tesouro Nacional, que atesta todo este trabalho nas contas e possibilita um acesso muito maior ao crédito em instituições financeiras nacionais e internacionais, vem muito mais por aí”!