FreiPaulistano e Boca Júnior vencem na 1ª rodada do SUB-20

O sábado foi de partidas pelo Campeonato Sergipano SUB-20 da Série A1, dois jogos movimentaram a competição. Em Nossa Senhora da Glória, no sertão sergipano, o Atlético Gloriense recebeu o Boca Júnior. Os visitantes venceram por 1×0, gol do atacante João Pedro aos 22 minutos da etapa inicial. A partida foi no estádio Editon Oliveira pela 1ª rodada.

Em Aracaju, no estádio Adolfo Rollemberg, o Sergipe recebeu o Freipaulistano e perdeu por 2×0. Para a equipe da cidade de Frei Paulo marcaram os meias Joenderson e Bruno Souza. O estadual teve início ontem (16/07), com a vitória do Confiança por 5×0 diante os garotos do Dorense e a rodada inicial será finalizada na segunda-feira. Acompanhe os detalhes:

19 de julho (segunda-feira)

15h – Itabaiana x América de Pedrinhas, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana:

Árbitro Central: Michael Lima Tavares – FSF

Assistente 1: João Carlos dos Santos – Master/FSF

Assistente 2: Antônio Glaubert de Santana – FSF

Quarto Árbitro: Hadston Alexandre Cardoso – FSF

Fonte e foto FSF