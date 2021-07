Cadu Moura quer fazer da Final do ‘Mestre do Sabor’ uma festa e ser campeão

Ele se vê em uma grande festa. Mas não é a “Festa” cantada por sua musa Ivete Sangalo. É a festa da Final do Mestre do Sabor, que o tem como um dos quatro protagonistas. Aos 28 anos, Cadu Moura quer vencer a terceira temporada do reality gastronômico para se tornar, além de “a mais comentada da Bahia”, como costuma dizer, a mais comentada de todo o Brasil.

“Chegar à grande final é gigantesco, e a ficha não caiu ainda. Eu estou aqui achando que estou numa festa, e realmente é uma festa. Mas a realização do sonho de estar na televisão é algo surreal. Eu sou do coentro, da manteiga de garrafa, e vou chegar apenas com isso: minha simplicidade, todo meu amor, meu axé e respeito aos cozinheiros para fazer um belo trabalho e, quem sabe, ser a mais comentada, não só da Bahia, mas de toda essa Rede Globo”, brinca.

Com seu bom humor peculiar, o chef que nasceu no Recife, mas vive em Salvador já sabe o que fazer caso leve o prêmio de R$ 250 mil para o Nordeste. E, entre muitos planos, focar também no lado artístico é um deles.