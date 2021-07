Carla Díaz faz ensaio como dummy e homenageia fãs: “Dão sentido ao trabalho”

Carla Díaz, 30 anos de idade, ganhou fantasias de dummy — como são chamados os assistentes de prova do BBB — de grupos de fãs e decidiu fazer um ensaio fotográfico para homenagear os admiradores. A atriz, que teve uma volta emblemática ao se vestir como dummy após um paredão falso do reality show, afirma que o vínculo estabelecido com os fãs é uma das principais conquistas proporcionadas pelo programa.

“Recebo muito carinho. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Recebi duas roupas que dois grupos de fãs organizaram. Fiquei emocionada, porque acho que esse foi o meu momento mais emblemático no programa. Meus fãs são muito ativos, estão sempre criando alguma coisa para me surpreender. Eles dão sentido ao meu trabalho”, afirmou. Ela posou para as lentes do fotógrafo Vinícius Mochizuki e mostra o resultado do ensaio em um bate-papo exclusivo com Quem. A sessão de fotos simboliza o início de um novo ciclo para a atriz.

Para o segundo semestre de 2021, Carla fala de sua expectativa para a estreia dos filmes A menina que matou os pais e O menino que matou meus pais, em que interpreta Suzane von Richtofen, e também da oportunidade de encabeçar a divulgação do Julho Verde, um alerta para prevenção câncer de cabeça e pescoço.