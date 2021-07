Conheça o que o McDonald’s faz pela proteção das florestas

Neste sábado (17), foi celebrado o Dia de Proteção às Florestas, data em que é reforçada a conscientização sobre a importância de agir hoje para proteger a biodiversidade, já que o futuro da nossa sociedade depende das florestas e do meio ambiente. Para ampliar a conversa e propagar boas práticas, a Arcos Dorados, operadora da rede McDonald’s na América Latina e Caribe, aproveita a ocasião para compartilhar os avanços de suas iniciativas voltadas ao abastecimento responsável, que fazem parte do trabalho para eliminar o desmatamento de sua cadeia de fornecimento até 2030.

Os esforços da Arcos Dorados neste sentido começam com a necessidade de garantir que os fornecedores parceiros estejam alinhados aos valores e forma de operar da companhia. Para isso, é exigido que assinem e validem o Código de Conduta de Fornecedores, que aborda temas como Direitos Humanos, Ética, Sustentabilidade, entre outros. Dentro deste contexto, se destacam as iniciativas relacionadas a variados produtos e ingredientes que fazem parte do negócio da companhia, como a carne bovina, o café, a soja e as embalagens.

No caso do café servido nos McCafés e restaurantes McDonald’s no Brasil, a meta de 100% do café adquirido ser proveniente de fontes certificadas sustentáveis já foi alcançada no país e conta com o selo da Rainforest Alliance, reforçando o comprometimento da rede em mitigar seu impacto no meio ambiente e promover a sustentabilidade. Para receber a certificação, os produtores e fazendas parceiras precisam seguir uma série de normas baseadas em alguns pilares principais como: gestão da fazenda, boas práticas agrícolas, bem-estar dos trabalhadores e boas práticas ambientais. A produção sustentável do café traz, ainda, benefícios importantes para a biodiversidade, como a melhora do solo, a redução de agroquímicos, além do impulsionamento de produtividade com redução de custos.

Em relação ao trabalho da Arcos Dorados voltado à garantia de origem da carne, a empresa, que é a única do setor que conta com monitoramento via satélite das áreas fornecedoras de carne através da empresa Agrotools, divulgou em seu Relatório de Impacto Social & Desenvolvimento Sustentável 2020 que realizou o monitoramento de 100% das fazendas de fornecimento direto em 2020, de acordo com a Política de Abastecimento de Carne Livre de Desmatamento da companhia. Foram mais de 7,5 milhões de hectares monitorados, o que equivale a 6.741 fazendas. Essa operação também atendeu aos princípios definidos no Guia de Indicadores para a Pecuária Sustentável do GTPS.

Além disso, atualmente, 100% das embalagens de papel cartonado utilizadas no Brasil são certificadas pela FSC, que é um sistema de certificação florestal internacionalmente reconhecido, que identifica, através de sua logomarca, produtos originados do bom manejo florestal. O selo FSC é a ferramenta de controle da produção florestal, que tem por objetivo orientar o consumidor em suas decisões de compra.

Presente em 20 países, com mais de 2.200 restaurantes, sendo 1.030 no Brasil, a companhia se apoia na plataforma Receita do Futuro, sua estratégia ESG que tem como um dos objetivos reduzir o impacto de sua operação. “Estamos atentos aos desafios para se viver em um planeta mais sustentável e temos o compromisso e o desejo de fazer parte ativa da solução. Entendemos que grande parte disso está relacionado em desenhar nosso negócio de forma que nossa presença provoque bons reflexos nas comunidades em que estamos”, comenta Gabriel Serber, Diretor de Compromisso Social e Desenvolvimento Sustentável.

A Arcos Dorados trabalha constantemente para evoluir suas iniciativas e ampliar suas possibilidades de atuação em prol do meio ambiente. “Nós sabemos que é preciso ter ações práticas para provocar mudanças. Além disso, como empresa líder na região, acreditamos que é muito importante comunicar com transparência nossos avanços, para contribuir com a evolução do setor e influenciar que a sociedade também atue de forma ambientalmente responsável”, afirma Gabriel Serber. Para isso, a companhia mantém um portal da plataforma Receita do Futuro, para que qualquer pessoa possa acompanhar as novidades de ESG da empresa. Para saber mais, basta acessar www.receitadofuturo.com.br.

