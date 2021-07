Escola de Governo oferta 22 cursos online e gratuitos para servidores

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Escola de Governo e Administração Pública de Aracaju (Esgap), órgão vinculado à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), oferta mais uma série de cursos gratuitos aos servidores. As aulas serão iniciadas na segunda-feira, dia 19, e realizadas em parceria com a Faculdade São Luís de França, por meio do projeto Aprenda Mais.

São 22 cursos gratuitos nas áreas de Direito, Pedagogia, Saúde e Administração/Recursos Humanos, todos com emissão de certificado pela instituição de ensino superior. Escrita acadêmica, introdução ao coaching, criação de apresentações em Power Point e criação de uma petição inicial estão entre os temas dos cursos ofertados. Além disso, na área da Saúde, serão disponibilizados diversos conteúdos relativos à covid-19.

Para conferir todos os cursos disponíveis e realizar as inscrições, os interessados devem acessar o site www.fslf.edu.br/aprendamais. As aulas acontecem online, através do Google Meet.

Fonte: AAN