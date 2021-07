FSPH e Lacen altera horários para recebimento de amostras para testes da Covid-19

A Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH) informa que o recebimento de amostras para testes RT-PCR destinado ao diagnóstico da Covid-19, processados no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) irá funcionar de segunda a sábado, das 7h às 17h. Apenas a unidades integrantes da rede hospitalar, o horário se estenderá até às 19h aos sábados.

A readequação dos horários para recepção de amostras passa a vigorar a partir deste sábado, 17, e foi adotado após avaliação do atual momento epidemiológico, onde há o registro na redução de material recebido no Laboratório Central, para realização dos testes.

De acordo com a diretora Geral da Fundação Parreiras Horta, Luciana Déda, a medida cumpre avaliação conjunta entre as equipes da Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e o Lacen. “Estamos adequando os horários para recepção das amostras, porém a unidade permanece com profissionais e o parque tecnológico funcionando normalmente para realização dos testes RT-PCR”, explicou a gestora.

Conforme ainda Luciana Déda, a Fundação Parreiras Horta reafirma o compromisso em manter a qualidade e eficiência dos resultados nas análises laboratoriais, que são essenciais para adoção de medidas de proteção e na oferta de tratamento dos pacientes com diagnóstico da Covid-19.

Segundo dados do sistema de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial (GAL), nessa primeira quinzena de julho, o Lacen registrou o cadastro de 9.991 exames, com uma média de 700 amostras ao dia. Deste total, 2.229 amostras apresentaram resultado detectável.

Para o superintendente do Laboratório Central, Cliomar Alves, a redução nos números de amostras positivas se deve ao momento atual epidemiológico do Brasil, com a redução da curva de contaminação e o avanço da imunização da população. “O índice de contaminação do coronavirus em Sergipe vem reduzindo. Porém é necessário fazer o uso da máscara, e o cumprimento das medidas de proteção individual e coletiva.”, frisou o farmacêutico bioquímico.

Amostras

O teste RT-PCR de biologia molecular serve para confirmar se a pessoa está infectada com o coronavirus, o exame é indicado até o sétimo dia de sintomas gripais. O processamento é realizado com material (secreção do nariz) coletado no paciente com suspeita de contaminação do vírus. No laboratório essa amostra passa por diferentes estágios de preparação, e extração do RNA até chegar à etapa final da análise, que é a amplificação e a liberação do resultado em até 2 dias. As amostras de urgência são prioridade na execução dos testes e são liberados em 24h.

Fonte e foto assessoria