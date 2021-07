Maternidade ministra curso sobre manejo clínico da amamentação

Na tarde desta sexta-feira, 16, a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes recebeu enfermeiros e nutricionistas do Hospital Primavera para a conclusão da atualização em Manejo Clínico da Amamentação. A ação foi ministrada pela equipe do Banco de Leite Marly Sarney, através da gerente Magda Doria e da responsável pela assistência na sala de manejo, Maria da Glória Barros Oliveira Souza.

A enfermeira, Magda Doria, disse que o Banco de Leite Marly Sarney, referência estadual, acatou a solicitação do Hospital Primavera nesse momento que está montando a UTI Neonatal, na atualização do manejo clínico da amamentação. “É uma proposta de ajudar as mães que por ventura internem os bebês na UTI e estejam em processo de amamentação, para que possam diminuir as dúvidas, contando com a equipe multiprofissional do hospital primavera no sentido de cuidar das mães favorecendo o aleitamento materno, visando diminuir os problemas da mama da mulher”, observou Magda.

Ela informou que o treinamento durou cinco dias, sendo 20 horas com quatro horas de aula prática. Independente do curso, o Banco de Leite Marly Sarney, que faz parte da Rede Estadual de Banco de Leite vinculado a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, estará à disposição da equipe do Hospital Primavera justamente para avaliar os casos. “Participaram do treinamento enfermeiros e nutricionistas. Essa é a primeira turma de três que virão. Serão 32 pessoas e hoje participaram nove”, disse a enfermeira.

“Estou iniciando na pediatria e viemos conhecer a “Lurdinha” através do curso de aleitamento materno do Banco de Leite Marly Sarney com Magda, e estamos sendo orientadas com a amamentação pois é muito frequente as mães não terem orientação sobre amamentação e sofrerem, tanto a mãe quanto a criança e essa deficiência, essa falta de informação, acaba dificultando o desenvolvimento da criança e, por vezes, pode levar a criança ao hospital”, observou a enfermeira Millena Siqueira Santos Peixoto.

Aprendizado

“Viemos para a MNSL ver como é o manejo do aleitamento materno, para poder aconselhar melhor as mães. A visita está sendo bem produtiva, estamos vendo na prática tudo o que aprendemos durante a semana.”, ressaltou a enfermeira Adriana Ferreira Rebouças. Já a enfermeira Anne Caroline Santos Seixas disse que depois desse treinamento é possível ver o aleitamento com outros olhos. “A gente aprende a observar as dificuldades específicas das mães, percebendo a melhor forma de ajudar. Conhecendo cada caso conseguimos tanto atender a mãe para que saia daqui com entendimento da melhor forma de amamentar a criança como também estimular a doação de leite”, assegurou.

“Voltamos bem felizes, realizadas, para poder estimular no nosso setor, tanto as mães a conhecerem o Banco de Leite como a fazer ordenha e estimular o aleitamento materno. O aleitamento materno é indispensável e sabemos que tem mulheres que não conseguem infelizmente amamentar, mas é necessário tentar o máximo que pudermos, porque é muito importante para o desenvolvimento da criança”, ressaltou Caroline.

Maria da Glória, que lida com a sala de manejo, reforçou que é muito bom compartilhar a experiência do dia-a-dia do banco e da sala de manejo da maternidade. “Uma vez que o Hospital Primavera ampliou seu atendimento com a UTI e o atendimento de urgência pediátrica, é bom ter essa contribuição com o serviço deles também ter essa troca de experiências.”, afirmou a enfermeira. A enfermeira Rosângela Dantas finalizou atentando que o treinamento aconteceu porque o Hospital Primavera abriu a pediatria e esse treinamento é essencial para evidenciar a noção da importância do aleitamento materno e saber fazer o manejo para a captação de leite.

Fonte e foto assessoria