Nove  empresas abrem vagas de emprego e estágio; veja lista completa

Ticket, Ubots, Mercado Bitcoin, Mindsight, vhsys, Paytrack, Hilab, Cuponomia e Ocyan são as empresas com seleções abertas.

As empresas Ticket, Ubots, Mercado Bitcoin, Mindsight, vhsys, Paytrack, Hilab, Cuponomia e Ocyan estão com vagas de emprego abertas. Veja abaixo detalhes dos processos seletivos.

Ticket

A Ticket abriu vagas na capital paulista para atuação nas áreas de tecnologia, vendas e produtos, para Desenvolvedor de Software Sênior e Analista de Produtos Pleno, além de coordenador de Planejamento Comercial, Analista de Rede de Estabelecimentos Sênior, Especialista em Devops e Líder de Sistemas (Tech Lead). Os interessados nas oportunidades devem se candidatar por meio dos links:

Ubots

A Ubots está com duas vagas abertas no regime CLT, para Desenvolvedor (a) Back-end, diferenciando apenas o nível de experiência: júnior e pleno. As vagas são no formato remoto e os interessados podem se candidatar pelo link: https://menvievagas.com.br/vagas/ubots

Mercado Bitcoin

O Mercado Bitcoin está com 102 vagas de empregos abertas, nas áreas de financeiro, gente e gestão, jurídico, operações e BI e Tecnologia da Informação. A sede da empresa fica em Barueri, São Paulo, mas atualmente a maioria dos colaboradores está em trabalho remoto, em regime de home office. A empresa possui uma filosofia de Work Anywhere, ou seja, o profissional pode trabalhar de casa ou de onde quiser, com ambiente informal e colaborativo, além de horário flexível. Informações de como se candidatar estão disponíveis pelo link https://jobs.kenoby.com/mercadobitcoin

Mindsight

A Mindsight está com vagas abertas para talentos que gostariam de direcionar suas carreiras para trabalhar com pessoas, dados e tecnologia. O programa conta com 20 vagas, incluindo posições como Analista e Gerente de Produto (Product Owner – PO), Desenvolvedor de Sistemas, Desenvolvedor Web, Cientista de Dados, Designer UX/UI. Não é necessário ter uma formação específica, porém, é preciso ter interesse em gestão de pessoas e tecnologia. Alguns dos benefícios oferecidos são plano de saúde e odontológico, vale educação, Gympass, vale transporte e vale refeição em cartão flexível, entre outros. As inscrições devem ser feitas até o dia 31 de julho no link https://mindsight.com.br/mindcarreiras/#.

vhsys

A vhsys está com 24 vagas abertas para as áreas de tecnologia (dev full stack PL e desenvolvedor mobile) e comercial (agente de vendas). A empresa oferece benefícios como vale alimentação, plano de saúde, plano odontológico, vale transporte, seguro de vida, gympass e zenklub. Para se inscrever, os interessados podem acessar o link https://vhsys.gupy.io/.

Paytrack

A Paytrack anuncia a abertura de 45 vagas, 23 delas para o time de tecnologia. Para se candidatar às vagas, acesse o link https://jobs.kenoby.com/paytrack.

Hilab

A Hilab anuncia a abertura de 100 vagas de emprego para as cidades de Curitiba, Porto Alegre e Manaus. Grande parte das vagas são direcionadas para o departamento de sucesso do cliente da empresa, mas a startup também conta com posições nos setores de marketing e no time de tecnologia. Todas as oportunidades anunciadas são para trabalho presencial. A empresa oferece benefícios como vale alimentação de R$ 22 por dia sem desconto em folha, vale transporte ou combustível de R$ 9 por dia sem desconto em folha, plano odontológico, plano de saúde Unimed sem mensalidade e coparticipação para funcionários. Para a visualização das vagas e inscrição, os interessados devem acessar o site https://hilab.gupy.io/.

Cuponomia

O Cuponomia está com vagas abertas na área de tecnologia em São José dos Campos (SP) e para atuação remota, a partir de qualquer lugar do país. As posições disponíveis são para os cargos de Desenvolvedor (a) Back-End Mobile nos níveis Pleno e Sênior, Desenvolvedor (a) Back-End nos níveis Pleno e Sênior, e Desenvolvedor Front-End Júnior – Squad de CRO. Os interessados podem se inscrever através do link.

Ocyan

A Ocyan está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2021. Ao todo serão 17 vagas para diversos cursos como tecnologia, engenharias, administração, economia, ciências contábeis e direito, para atuação no escritório da empresa no Rio de Janeiro e em sua base, em Macaé (RJ). As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas até o dia 02/08 pelo site www.ocyan-sa.com.