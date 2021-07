Prefeitura já vacinou mais de 310 mil aracajuanos contra a covid-19

Avançando na sua campanha de imunização contra covid-19, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, iniciou neste sábado, 17, a vacinação de aracajuanos com 33 anos.

Durante todo o dia foram vacinados 5.226 aracajuanos, sendo 3.302 com a primeira dose, e 1.924 com a dose de reforço. Desta maneira, o município já garantiu a imunização de 46,64% da população.

A vacina continua disponível para as pessoas com 33 anos nos seguintes locais: UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão), Fanese (Bairro Industrial), Colégio CCPA (Grageru), Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial), Estação Cidadania (Bugio), Universidade Tiradentes – UNIT (Farolândia), Externato São Francisco de Assis (Suissa) e Faculdade Pio X (avenida Tancredo Neves). Nestes pontos, o funcionamento é das 8h às 16h.

As pessoas desta faixa etária também têm como opção os drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores (no bairro 18 do Forte), das 8h às 17h. Para receber o imunizante nestes dois locais, é obrigatório realizar o cadastro no portal ‘Vacinaju’ e aguardar o código autorizativo.

O garçom Valdeir dos Santos, vacinado na Unit, ressaltou o quanto a campanha tem avançado com celeridade.

“Estou muito feliz, feliz mesmo. Estava esperando por isso e quando vier a segunda dose, melhor ainda. Eu pensei que tomaria a vacina só no final do ano. Foi uma antecipação muito importante”, afirma.

Da mesma maneira, o engenheiro químico Tales Ataíde ficou feliz com a celeridade e a possibilidade de poder voltar a ter uma relação mais próxima com as pessoas que ama.

“Estou muito feliz, achei que ia demorar bem mais. É importante porque vai me permitir voltar ao trabalho, ver a família que eu não vejo há um ano. O atendimento foi excelente, muito rápido”, disse Tales.

Novos pontos de vacinação

Começou neste sábado também a vacinação no Park Shopping, no Bairro Industrial, e no Externato São Francisco, no bairro Suíssa. Os pontos têm sido ampliados de maneira a atender à demanda das faixas etárias e a comodidade dos cidadãos.

“O Park Shop é a disponibilidade de mais um ponto aqui na região Norte, onde temos uma grande procura das pessoas do Bairro Industrial, Porto D’Antas, Coqueiral, então, estamos atendendo a essa demanda. Retomamos com a primeira dose para as pessoas com 33 anos e damos continuidade àqueles grupos de risco que estão cadastrados no VacineAju e com código liberado. A segunda dose continua, lembrando que estamos com cerca de 3.000 pessoas que já estão no período de tomá-la, mas ainda não apareceram”, explica a Secretária da Saúde, Waneska Barboza.

Foto Sérgio Silva