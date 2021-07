Projeto do Batalhão da Restauração afasta jovens da criminalidade

Não há como duvidar que o esporte é uma poderosa ferramenta para afastar os jovens da criminalidade e do mundo das drogas, apresentando um caminho melhor e saudável para suas vidas.

“Drible Escolinha de Futebol”, mais um projeto do Batalhão da Restauração, que vem com o intuito de reforçar o trabalho do Capitão Samuel, que leva esporte, cultura e lazer aos jovens, para que ao invés de buscarem na rua distração e diversão, eles utilizem seu tempo vago, para obter conhecimento de novas áreas de modo útil e eficaz, não ficando expostos à situações vulneráveis.

Nossa missão é restaurar vidas e famílias do submundo das drogas.