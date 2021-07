Acese protocola ofício pedindo diálogo sobre mudança de sentido na Nestor Sampaio

A Avenida Padre Nestor Sampaio, no Bairro Luzia, em Aracaju, está passando por uma alteração no fluxo de trânsito. A via, que hoje é de mão-dupla, passará a ter sentido único. A situação tem deixado preocupados os comerciantes do local, que se sentem prejudicados com a mudança.

Diante disto, a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese) foi procurada no sentido de prestar ajuda. A entidade protocolou na última semana um ofício para a Prefeitura de Aracaju solicitando um diálogo com os empresários e moradores do local antes de instaurar essa modificação no trânsito da via.

Comerciante na região desde 1984, o engenheiro Antônio Mendonça diz que vê a mudança com muita preocupação por, segundo ele, ter lacunas técnicas que dificilmente serão preenchidas. “Precisamos sentar, debater para fazer um projeto decente”, assegurou.

“É previsto na Lei Nacional de Mobilidade Urbana as premissas mínimas para transformar uma via de mão dupla em mão única. É necessária outra via com capacidade de receber o fluxo contrário, que não seja muito distante e que tenha geometria compatível. E eu não vejo isso no esboço”, analisou Antônio.

Marco Pinheiro, presidente da Acese, se solidarizou com a situação dos comerciantes. Para ele, é imprescindível que uma mudança desse tamanho, que trará consequências tanto para os lojistas quanto para a comunidade da região, deve ser discutida com cautela para que ninguém seja prejudicado.

“Entendemos como algo pertinente a preocupação dos comerciantes e nos colocamos à disposição para ajudar. Esperamos que com o ofício a Prefeitura abra um diálogo para que uma solução seja encontrada no sentido de que ninguém seja prejudicado com essa alteração”, afirmou o presidente.

