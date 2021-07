Aprovada indicação de Zezinho para melhoria asfáltica do povoado Cruz da Donzela a Malhada dos Bois

Foi aprovada na Assembleia Legislativa a Indicação 321/2021 que solicita ao Governo do Estado, através do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), o recapeamento asfáltico do trecho da rodovia que liga o povoado Cruz da Donzela ao município de Malhada dos Bois. A propositura é do deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) que já intermediou o diálogo com o órgão para que providências fossem tomadas.

“Atendo a esse importante pleito dos moradores e vereadores de Malhada dos Bois, que reclamavam das péssimas condições de tráfego, ocasionando muitos transtornos ao povo malhadense e a quem trafega pelo local. Conheço a região e já percebi a gravidade do problema. São muitas queixas sobre o risco causado no trecho que, diante das circunstâncias, causam perigo a motoristas, motociclistas e até pedestres”, destacou Zezinho Sobral.

A Indicação também propõe a manutenção periódica e permanente da malha asfáltica após a recuperação da rodovia. “Manutenção significa acompanhamento e segurança. Enquanto deputado, mesmo sendo líder do Governo, é meu dever dialogar e encaminhar todas as demandas da população, identificar os problemas e fazer os direcionamentos necessários ao Executivo para que as soluções sejam tomadas e atendam ao nosso povo. Isso é muito importante”, ressaltou Zezinho Sobral.

“Malhada dos Bois é um município de grande importância para a pecuária leiteira, além das culturas da mandioca, do milho e do feijão. Rodovias em boas condições de trafegabilidade promovem segurança para a população e para o escoamento agrícola. Sigo atento a essa e outras rodovias sergipanas”, complementou.

Outras ações

O deputado Zezinho Sobral, que vem se destacando no acompanhamento e fiscalização das obras de duplicação da BR 101 através da presidência da Comissão de Representação Externa, tem feito a intermediação com o Governo do Estado sobre as rodovias sergipanas, verificando os avanços que estão sendo feitos para proporcionar segurança e conforto aos motoristas. Diante das medidas de enfrentamento do coronavírus e, assim, evitar aglomeração, o parlamentar vem recebendo pelas redes sociais muitas solicitações de melhorias para algumas rodovias em diversas regiões, dentre elas, a reestruturação das rodovias SE-204 e SE-200, nos trechos que compreendem Pacatuba e Brejo Grande. “Que, inclusive, já foi sinalizada pelo Governo do Estado o início do processo de licitação para, em breve, começar as obras de reestruturação”, frisou.

O deputado Zezinho Sobral já apresentou outras indicações pedindo reestruturação e melhorias das rodovias SE-290 (Tobias Barreto a Itabaianinha), SE-200 (que interliga Brejo Grande a Ilha das Flores), além SE-290 (Tobias Barreto e Poço Verde), SE-170 (Lagarto até Moita Bonita), SE-245 (Pedra Branca – Laranjeiras, a Divina Pastora), SE-200 (Pacatuba e Neópolis), a SE-170 de Lagarto até Moita Bonita, rodovia Arnaldo Garcez (Lagarto e Itabaiana), além de Lagarto (povoado Jenipapo) a Itaporanga, e de Capela ao Povoado Pirunga.

A Alese também já aprovou Indicações de Zezinho Sobral que solicitaram a pavimentação asfáltica da rodovia que interliga os municípios de Estância e Boquim, que percorre o povoado Alecrim, e a recuperação de infraestrutura rodoviária e pavimentação asfáltica do complemento da rodovia SE 470 (rodovia Ayrton Senna), no trecho que interliga a rodovia de Zé do Baião até a Orla da Praia do Abaís.

“Também solicitei ao DER a recuperação da infraestrutura rodoviária e pavimentação asfáltica da rodovia SE 211, no trecho que interliga os municípios de Laranjeiras a Riachuelo. O trecho mais crítico é o situado na saída do bairro de Pedra Branca a Riachuelo, especialmente no trevo e na rotatória de acesso à Unigel Agro (antiga Fafen). Estive na rodovia que liga Monte Alegre a Porto da Folha e encaminhei as demandas para o DER. Recentemente, estive por lá e vi que as obras estão acontecendo e avançando, fazendo a diferença para os sergipanos daquela importante região. É meu compromisso acompanhar a situação das estradas sergipanas, tanto federais quanto estaduais. E vou continuar ouvindo as comunidades e intermediando o diálogo com os órgãos competentes para proporcionar condições de trafegabilidade ao nosso povo”, reforçou.

Zezinho Sobral destaca ainda a importância da operação Tapa Buraco e do programa Pró-Rodovias para Sergipe. “A operação Tapa Buraco já vem atuando na reestruturação de muitas estradas e o Pró-Rodovias, que é um dos eixos do programa de Recuperação Econômica do Governo do Estado – Avança Sergipe), prevê a reestruturação de 441,5 quilômetros e já está fazendo a diferença. Percorro bastante o interior, fiscalizando as obras em andamento e encaminhando as demandas da população sobre melhorias em alguns trechos”, destacou.

