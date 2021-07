Celebre o Dia do Amigo  no RioMar Aracaju e Shopping Jardins

No Brasil, o 20 de julho é dedicado à celebração da amizade. Esta terça-feira é dia de homenagearmos os irmãos e irmãs do coração, que nos ajudam a levar a vida com mais alegria. Nesta data tão especial, as lojas físicas e online do RioMar Aracaju e o Shopping Jardins preparam uma seleção incrível de itens para presentear e compartilhar afeto com quem faz a diferença e merece todo carinho e atenção.

Dia do Amigo

A data surgiu na Argentina, nos anos 1970, sendo proposta pelo professor e músico Enrique Ernesto Febbraro em alusão à chegada do homem à Lua em 20 de julho de 1969. Para o mestre argentino, a conquista representava não somente uma vitória da ciência, mas também um caminho para se fazer amigos em outros cantos do universo.

Aqui no Brasil, o Dia do Amigo tornou-se popular a partir dos anos 1990. Uruguai, Peru e México são outros países que também celebram o 20 de julho. Já com o intuito de estimular a paz e a construção de laços mais fortes entre os povos, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o Dia Internacional da Amizade em 2011. A data é celebrada em 30 de julho, constituindo-se em mais um bom motivo para homenagearmos os amigos e festejarmos as relações de afeto.

Foto: Divulgação

Da assessoria