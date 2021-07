CME aprovou projeto que cria comenda de embaixador Raymundo Souza Dantas

O vereador Artur Oliveira Nascimento apresentou recentemente e a Câmara Aprovou o Projeto de Resolução que instituí a Comenda do Mérito Parlamentar Embaixador Raymundo Souza Dantas. A honraria será conferida pelo Poder Legislativo Municipal às pessoas afrodescendentes que se destaquem com reconhecido entendimento de mérito em qualquer campo da atuação e ação social, educacional, cultural, política, espiritual, de abrangência cívica e histórica ou a quem manifesta e notavelmente tenha prestado valorosos e incontestáveis serviços às causas permanentes e prementes da suas trajetórias, manutenção e inclusão da vida, das suas tradições, arte e religiosidade no contexto do desenvolvimento coletivo e na busca de justiça, respeito de história e de dimensão de sobrevivência e luta, mediante proposta aprovada pelo voto de dois terços (2/3) do Pleno daquela Casa de Leis.

Ressaltando que a formação civilizatória e a cultura de nosso município têm uma dívida social, humana, econômica e histórica relevante e imensurável para com os afrodescendentes que ao longo de séculos se constituíram no esteio de fortalecimento da base das nossas atividades comerciais, industriai, humanísticas, culturais e populares, o parlamentar destaca que o diplomata e escritor, que nasceu em Estância em 11 de janeiro de 1923, portanto, se vivo, daqui há dois anos completaria 100 anos, foi o primeiro embaixador negro do país, nomeação que recebeu, em 1961, do ex-presidente Jânio Quadros.

O escritor, jornalista e encarregado diplomático de primeira classe faleceu em oito de março de 2002, no Rio de Janeiro, aos 79 anos, e foi condecorado, entre muitas honrarias recebidas, com a Medalha do Pacificador, Oficial da Ordem Nacional do Senegal, Medalha Silvio Romero e Medalha Santos Dumont. É como o vereador Artur acentua: Essa comenda é uma celebração ao exemplo desse monumento biográfico, desse exemplo de superação e vitória humana e a cada um dos seus iguais, lutadores e fazedores da história, afrodescendentes.

Fonte e foto assessoria