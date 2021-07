Correios implanta tecnologia RFID nos serviços de encomendas

A tecnologia RFID (Radio Frequency IDentification) já está disponível para clientes que possuam contrato com os Correios e realizam pré-postagem por meio de integração webservices. Além de possibilitar maior controle e gestão dos objetos no fluxo postal, os Correios ofertarão benefícios adicionais aos clientes que aderirem ao uso dessa tecnologia.

Essa inovação, associada aos serviços de encomenda, pretende melhorar a experiência do cliente. Neste momento, aqueles que aderirem ao uso do RFID farão jus à redução de 50% do percentual de ad valorem, passando de 1% para 0,5% nas encomendas com declaração de valor, mediante a contrapartida de atender aos requisitos definidos.

Para reunir informações e orientações sobre a nova solução, os Correios disponibilizaram a hotpage do RFID. Nela, os clientes podem obter mais informações sobre os critérios de acesso à solução e seu benefícios.

Os Correios têm como missão conectar pessoas, instituições e negócios por meio de soluções de comunicação e logística acessíveis, confiáveis e competitivas. Por isso, seguem aprimorando seus serviços, inovando em soluções digitais e apoiando empreendedores a expandirem seus negócios.

