Delegada Danielle Garcia deixa o Cidadania e se filia ao Podemos nesta terça-feira

O senador Alessandro Vieira informou nesta segunda-feira (19) que a delegada Daniele Garcia irá se filiar ao Podemos. “nesta terça-feira avançamos na renovação política de Sergipe, com a filiação de Danielle Garcia no Podemos, partido parceiro no Senado e que agora se soma no projeto do nosso grupo em Sergipe. É mais uma opção para os sergipanos que desejam mudar de verdade”, disse Alessandro.

Ao comentar sobre o anuncio de Filiação de Danielle, Alessandro disse que “a parceria continua a mesma, agora somando mais um partido na nossa construção”, destaca o senador Alessandro Vieira.