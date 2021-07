Dr. Samuel afirma: Mesmo no recesso os trabalhos irão continuar

O deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (CIDADANIA) usou as redes sociais para afirmar que continuará trabalhando mesmo com o recesso da Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE).

Segundo Dr. Samuel, várias ações serão desenvolvidas durante esse período, inclusive as atividades do gabinete Itinerante.

“É preciso deixar claro que recesso não são férias. Portanto, a gente vai continuar trabalhando, visitando algumas comunidades, ouvindo a população e colocando em prática o nosso gabinete Itinerante”, afirmou.

O deputado esclareceu que o gabinete Itinerante é um forma eficaz de aproximar a Casa Legislativa da população. Segundo ele, com esse trabalho é possível colher várias demandas de iniciativa popular.

“Os resultados do gabinete Itinerante são satisfatórios. A gente tem ouvido a população, conhecendo os problemas de perto e transformando as ideias de iniciativa popular em projetos, Indicações, etc. Por isso que nosso mandato sempre foi #somostodosdeputados”, declarou.

Fonte e foto assessoria