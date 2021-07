Executiva Estadual do Podemos não concorda com filiação da delegada Danielle Garcia

Em nota à Imprensa, o deputado estadual Zezinho Sobra (Podemos) diz que a anunciada filiação da delegada Danielle Garcia ao Podemos é um ato da Executiva Nacional, sem a concordância da Executiva Estadual e das Municipais.

A nota diz ainda que “tualmente, o Podemos Sergipe segue uma linha política que não é a mesma da filiação realizada pela nacional. Isso contraria o planejamento estratégico do próprio partido, assim como as regras do compliance sugeridas e propostas para todos os diretórios”.

E conclui: – Vamos aguardar e avaliar o desfecho dessas questões e, em reuniões internas, definir que posição tomar a respeito. Lamentamos que a necessidade de composição de membros do Congresso Nacional, imposta pela legislação eleitoral, promova esse tipo de ato que combina mais com a velha política do que com os novos modelos de transparência, participação e construção coletiva. A nota é assinada por Zezinho Sobral.