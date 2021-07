Governo de Sergipe nomeia 156 novos guardas prisionais nesta segunda-feira

O Diário Oficial desta segunda-feira (19), publicou a nomeação dos habilitados e classificados no concurso público para provimento do cargo efetivo de Guarda de Segurança do Sistema Prisional. O concurso foi realizado em 2018 pela então Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), hoje Secretaria de Estado da Administração (Sead).

Inicialmente, o concurso foi para o preenchimento de 100 vagas, mas após aprovação da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o Estado disponibilizou mais 50. Agora, para suprir vagas de aposentados e mortos, o Governo decidiu convocar mais 06 habilitados, totalizando em 156 nomeações.

Os nomeados irão realizar um cronograma da perícia médica, que é composta por 16 médicos que atendem a diversas necessidades do estado. Após isso, poderão tomar posse e, posteriormente, fazer o curso de formação, que será realizado pela Academia de Polícia Civil (Acadepol) e Escola de Gestão Penitenciária (Egesp).

Para o secretário de Administração, George Trindade, a nomeação dos policiais penais é mais um importante passo que o governador Belivaldo Chagas está dando para reforçar a segurança pública do estado.

Para conferir a lista dos convocados, acesse o link https://segrase.se.gov.br/portal/visualizacoes/jornal/4117/#e:4117