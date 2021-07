Inaugurada a nova Pediatria do Hospital Primavera

O Hospital Primavera abriu no dia 05/07, a nova ala pediátrica. Uma estrutura moderna, harmonizada, com o total de 12 leitos, sendo 6 de internamento e 6 de UTI, com acomodação para acompanhante 24 horas, oferecendo um atendimento humanizado e uma melhor aproximação entre a equipe de profissionais, os pacientes e seus familiares. O pronto-socorro infantil também foi reestruturado para oferecer maior conforto aos nossos pequenos pacientes. As unidades foram ilustradas com temáticas infantis com o objetivo de minimizar o impacto da hospitalização.

A equipe multidiscilplinar especializada está preparada para aplicar atividades técnicas e lúdicas, voltadas para o desenvolvimento neuropsicomotor infantil, propiciando maior adesão ao tratamento proposto.

A Gerente médica da Pediatria, Dra. Tatiana Pavione, reforça que a prioridade é continuar investindo para ampliar a qualidade, eficiência, humanização e segurança dos procedimentos realizados pelos profissionais do Hospital. “A equipe de profissionais está pronta para proporcionar assistência de excelência em saúde, prezando pela segurança, conforto e acolhimento às crianças e suas famílias”, afirma.