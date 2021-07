Inscrições abertas para o processo seletivo 2021.2 do IFS Campus Itabaiana 

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo do IFS 2021.2 voltado para o Curso Técnico Subsequente em Agronegócio (destinado a quem já concluiu ou está concluindo o ensino médio) e para o Curso Superior em Tecnologia em Logística.

Os interessados devem se inscrever via sistema até 31 de julho através do site:ifs.edu.br/seletivo

Para concorrer a uma das vagas do Curso Subsequente, o candidato deve anexar o histórico do Ensino Médio (serão consideradas as notas das disciplinas de Português e Matemática dos 1° e 2° anos). Já para os interessados nos cursos de graduação, a seleção se dará com as notas de Linguagens e Matemática do Enem (serão aceitas as notas das edições de 2011 a 2020).

O Campus Itabaiana está ofertando 45 vagas para o Curso Técnico Subsequente em Agronegócio e 23 vagas para o Curso Superior em Tecnologia em Logística.

Instituto Federal de Sergipe – Campus Itabaiana, ensino público, gratuito e de qualidade!

Ascom, IFS – Campus Itabaiana