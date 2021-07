Instituto José Batalha de Goes inicia cursos profissionalizantes em São Cristóvão

Começaram nesta semana as primeiras atividades no Instituto José Batalha de Goes, situado no centro histórico de São Cristóvão. A proposta é inserir o cidadão sancristovense no mercado de trabalho, por meio de cursos de capacitação profissional, a exemplo de oficinas, workshops e outras ações que promovam conhecimento em áreas específicas para geração de emprego e renda. O vereador de São Cristóvão Neto Batalha acompanhou os trabalhos e afirmou que vai buscar parcerias para realizar diversos treinamentos no instituto.

A oficina de “Empreendedorismo Social Massas Quentes” foi a primeira atividade de incentivo à população que busca apoio para conquistar um espaço no concorrido mercado de trabalho.

Especialista em massas, a professora Graziele conduziu o primeiro treinamento que já resultou na preparação de novas cozinheiras aptas a produzir massas quentes para comercialização e sustento da própria família.

Na ocasião, a presidente do Instituto Artemise Goes Dantas destacou a importância do início das atividades para a comunidade de São Cristóvão. “É gratificante estar a frente desta instituição que carrega o nome do meu avô, José Batalha de Goes, o saudoso Batalhinha, homem visionário e que sempre trabalhou em benefício da população do nosso estado”, disse a presidente.

Outro grande incentivador do projeto e que também participou de sua idealização é o vereador Neto Batalha. “Esse momento tem que ficar registrado em nossos corações, pois marca o pontapé inicial de uma instituição que se preocupa com nossa população e vai trazer oportunidades para melhorar a vida do nosso povo. Assim, tenho o compromisso de buscar parcerias para viabilizar a execução de ações com a tarefa de capacitar o trabalhador sancristovense”, afirmou o vereador.

fonte: ascom/parlamentar