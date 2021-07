Marinha do Brasil  abre uma vaga para o Quadro de Capelães Navais

Estarão abertas de 19 a 31/07/21, as inscrições para o Quadro de Capelães Navais, com 1 vaga.

Será selecionado candidato Sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana, com idade entre 30 e 40 anos, referenciados em 01/01/22, que possua, entre outros requisitos, pelo menos 3 anos de atividades pastorais.

Todas as informações necessárias relativas ao concurso estão no edital publicado no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 130,00.

O candidato fará prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e Redação. O classificado participará ainda de etapas, com caráter eliminatório, como inspeção de saúde e teste de aptidão física.

Durante o curso o aprovado recebe alimentação, alojamento, uniformes, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, bem como remuneração, inicialmente de R$ 9.070,00.