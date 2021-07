Morre o ex-prefeito de Tobias Barreto, e ex-senador Antônio Sousa Ramos

Morreu neste domingo (18) o advogado e ex-prefeito de Tobias Barreto, Antônio Sousa Ramos, aos 89 anos,

As informações são de que o ex-prefeito passou 15 dias internado em um hospital particular de Aracaju para o tratamento provocado pela Covid-19. Ele já havia tomado as duas doses da vacina, mesmo assim foi infectado.

Antônio Sousa Ramos foi secretário de Segurança Pública, secretário de Estado do Gabinete Civil, Deputado Estadual, procurador do Ipes e Senador biônico por Sergipe, além de ex-prefeito de Tobias Barreto.

O corpo do ex-prefeito está sendo velado na Osaf, em Aracaju, e nesta segunda-feira será levado para Tobias Barreto onde será sepultado às 11 horas em um cemitério local.