Movimento Polícia Unida fará homenagens aos PMs  e BMs mortos

O Movimento Polícia Unida realizará um ato em homenagem a todos os policiais e bombeiros que morreram em razão da profissão. A homenagem acontecerá nesta terça-feira, 20, às 10h da manhã, na praça Fausto Cardoso, em frente ao Palácio Olímpio Campos. Na ocasião, estarão presentes os familiares dos homenageados.

Foram confeccionadas cruzes representativas aos membros das forças policiais civis e militares que tiveram a vida ceifada durante o combate ou pela atuação durante a pandemia da Covid-19. Durante a Solenidade das Cruzes, membros das forças de segurança irão relembrar as trajetórias dos colegas que se foram.

O perigo é uma constante na vida dos membros da Segurança Pública do Estado, até mesmo quando não estão em serviço. Os policiais civis, militares e bombeiros estão unidos e continuam mostrando toda indignação frente às injustiças, sendo a maior delas a falta de valorização, pela ausência do direito ao adicional de periculosidade.

As diretorias do Movimento Polícia Unida contam com a imprensa de Sergipe para ressoar esta homenagem.

Por Raquel Almeida