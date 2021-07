Mudança de trânsito na SE-100 a partir desta segunda-feira, dia 19

A mudança provisória, que acontece no sentido praias, em Aracaju, ocorrerá devido aos serviços de recapeamento da via

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (Sedurbs), informa que, a partir desta segunda-feira (19), haverá mudança no trânsito no sentido das praias da Zona Sul da capital.

A mudança ocorrerá na altura do final da Passarela do Caranguejo, a partir da intersecção da Avenida Santos Dumont com a Rua Deputado Clóvis Rollemberg, no bairro Atalaia, no sentido praias.

A via da Passarela do Caranguejo passará a ser sentido único até a Praia de Aruana. Já os veículos quem vêm da Praia de Aruana, para o sentido centro da cidade, devem pegar o acesso pela Rua Perimetral A Norte, e seguir pela Avenida Melício Machado.

A mudança será provisória e faz parte do início das obras de restruturação asfáltica da SE -100 (Rodovia Inácio Barbosa), que o governador do Estado, Belivaldo Chagas, assinou na última sexta-feira, 16, para ordem de serviço de adequação urbanística dos trechos 3C, 3D e 3E da Orla com Sul.

Os serviços compreendem o recapeamento do revestimento da Rodovia Inácio Barbosa – antiga José Sarney, com largura de 11 metros; camada em pavimentação asfáltica com vibroacabadora – 17.453 toneladas; readequações geométricas na Rodovia para ordenamento e melhoria do tráfego; além de execução da drenagem e recuperação paisagística e implantação de sinalização horizontal e vertical.

A obra da rodovia compreende o trecho da SE-100, com início a partir da Rua deputado Clóvis Rollemberg até a Praia do Viral, no limite com o município de Itaporanga D’Ajuda, com extensão de aproximadamente 16,5 km. Serão investidos R$ 10.237.334,16, oriundos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

