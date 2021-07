PM registra mais de mil acionamentos por perturbação do sossego nos últimos quatro dias na capital e interior de Sergipe  

Na manhã desta segunda-feira (19), A Polícia Militar divulgou o balanço das ações de fiscalização das medidas de restrição e enfrentamento ao novo coronavírus em Sergipe. A Operação Resolução 25, como foi denominada, faz referência à resolução atribuída pelo Comitê Técnico-Científico do Governo do Estado. A Força Tarefa aconteceu entre os dias 15, 16, 17 e 18 deste mês e contou com a participação da Defesa Civil, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, Procon, Guarda Municipal, Bombeiro, Polícia Civil, dentre outros.

este período, os trabalhos foram intensificados nos municípios da Grande Aracaju e do interior sergipano, com mais de 1700 acionamentos, destaque para a perturbação do sossego, com 1087 registros, sendo que, Aracaju, com 599, e Nossa Senhora do Socorro, com 263, apresentaram os maiores índices.

As demais ocorrências envolveram 44 descumprimentos do Decreto nos municípios da Grande Aracaju e 27 no interior do estado; 232 estabelecimentos fechados no interior e 38 na Grande Aracaju; bem como, houve intervenção em 9 festas clandestinas e 51 pessoas conduzidas às delegacias.

De acordo com o comandante do Policiamento Militar da Capital, coronel Neto, centenas de policiais militares dos batalhões de área e das unidades especializadas intensificaram a fiscalização do decreto durante os quatro dias de operação. “Apesar do balanço positivo, infelizmente, uma pequena parcela da população ainda não está consciente da importância de prosseguir com as medidas de prevenção. Flagramos diversos atos de desobediência ao decreto e, por isso, foi necessário encerrar eventos clandestinos que mantinham uma grande aglomeração, além de conduzir algumas pessoas para as respectivas delegacias”, explicou.

A exemplo dos municípios que fazem parte da Grande Aracaju, a Polícia Militar também intensificou a fiscalização no interior do estado. Para isso, foram implementadas ações com efetivo extraordinário, visando coibir a desobediência à Resolução 25, referente ao combate da Covid-19. “Intensificamos os trabalhos naqueles estabelecimentos onde existia a possibilidade ou a reincidência de aglomerações ou desobediência de horários. Buscamos, principalmente, prevenir e informar sobre a importância do cumprimento do decreto para a manutenção da queda dos índices da doença no estado, concluiu o comandante do Policiamento Militar do Interior, coronel Fábio Rolemberg”.

Informações e foto PM/SE