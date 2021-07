Prazo para pagar a taxa do Enem 2021 acaba nesta segunda-feira, dia 19

Mais de 4 milhões de estudantes fizeram as inscrições para fazer o Enem 2021, mas ainda devem pagar a inscrição; provas do exame acontecem nos dias 21 e 28 de novembro

Termina nesta segunda-feira, 19, o prazo de pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edição 2021. Ele vale para os alunos que se inscreveram dentro do prazo, encerrado na última quarta-feira, 14, e não foram isentos da taxa de R$ 85. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 4.004.764 estudantes de todo o país se candidataram para o exame, mas só terão suas inscrições validadas após a confirmação do pagamento. A Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança) equivalente à taxa pode ser paga em bancos, casas lotéricas, agências dos Correios, correspondentes bancários ou aplicativos.

Outro prazo importante que merece a atenção do candidato ao Enem é o prazo para que os candidatos com nome social peçam para serem tratados dessa forma, o que deve ser informado até o dia 23, sexta-feira. No mesmo dia, o Inep libera o resultado dos pedidos de recursos e atendimentos especiais, como rampas, provas com linguagens de sinais e espaços para amamentação, para candidatas gestantes, lactantes e pessoas com deficiência.

Os cartões com locais de prova do Enem 2021 serão divulgados no começo de novembro, pelo Portal do Participante. As provas, tanto impressas quanto digitais, acontecem nos dias 21 e 28 de novembro. O primeiro será dedicado a 45 questões de Linguagens e Códigos e Ciências Humanas, mais a Redação, com duração máxima de 5h30. Já no segundo, vêm as outras 45, sobre Matemática e Ciências da Natureza, com 5h de aplicação.

A nota do Enem é usada desde 2009 como critério de seleção e acesso ao ensino superior. Ela vale tanto para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu, das instituições públicas), quanto para o Programa Universidade para Todos (ProUni, das instituições privadas), habilitando ainda o estudante para concorrer a bolsas do próprio ProUni ou a um financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A nota do Enem também é aceita no processo seletivo da Universidade Tiradentes.

Asscom | Grupo Tiradentes

com informações da Agência Brasil