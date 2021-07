Prefeitura de Aracaju anuncia que vacinará  pessoas de 32 anos a partir desta terça-feira, 20

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na manhã desta segunda-feira, 19, em vídeo publicado em suas redes sociais, o avanço da vacinação contra a covid-19 em Aracaju. A capital sergipana passará a vacinar a população de 32 anos, a partir desta terça-feira, 20. Para receber a primeira dose do imunizante, o público desta faixa etária poderá se dirigir aos dois drive-thrus – instalados, no Parque Governador Augusto Franco e no 28º Batalhão de Caçadores -, mediante cadastro no portal “VacinAju”, ou a um dos seis pontos fixos. Nesta fase, a Prefeitura também seguirá com a vacinação de grávidas e puérperas, acima de 18 anos, sem comorbidades. Aracaju já alcançou mais de 60% da população adulta e 46% da total com a primeira dose da vacina, o equivalente a 311. 878 pessoas.

“Trago uma boa notícia: vamos avançar na vacinação em Aracaju e imunizar a população de 32 anos, nos próximos dias, começando nesta terça-feira, 20. Serão dois drives, com cadastro no portal da Vacina e código de validação, e seis pontos fixos, distribuídos pela nossa cidade. Portanto, quem tem esta idade, vá se vacinar. Também peço às pessoas que já tomaram a primeira dose que procurem as nossas unidades para receber o reforço, concluindo, assim, o ciclo de imunização”, destacou o prefeito.

A vacinação das pessoas de 32 anos ocorrerá de terça-feira, 20, até a quinta-feira, 22. O público alvo desta etapa da vacinação poderá optar por um dos seis pontos fixos, das 8h às 16h: a Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha (Zona de Expansão), o Aracaju Parque Shopping (bairro Industrial), a Estação Cidadania (Bugio), a Universidade Tiradentes (Farolândia), o Externato São Francisco de Assis (Suíssa), a Faculdade Pio X (na avenida Tancredo Neves). O cidadão deverá levar um documento com foto e um comprovante de residência.

Além disso, há os dois drive-thrus, que funcionam das 8h às 17h: no Parque da Sementeira e no 28º Batalhão de Caçadores. Para ser imunizado nestes locais, a pessoa deve se cadastrar no “VacinAju” e aguardar o recebimento do código de autorização.

Para as grávidas e puérperas, a vacina está sendo disponibilizada, exclusivamente, no auditório da Escola Municipal Presidente Vargas (bairro Siqueiras Campos). É necessário apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência de Aracaju e um documento que comprove a gravidez ou puerpério.

AAN – Foto: Ana Lícia Menezes/PMA