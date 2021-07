Prefeitura de Simão Dias entrega novas obras no município

Pórtico da saída para Poço Verde e a Quadra Poliesportiva José Tavares de Jesus, no Conjunto Manoel Ferreira de Matos, foram entregues nesta segunda-feira, 19 de julho, pela Prefeitura de Simão Dias, através das secretarias de Infraestrutura e Urbanismo e de Esporte, Lazer e Turismo.

As obras foram realizadas com recursos do Governo Federal, por meio dos Ministérios do Turismo e Cidadania.

Na ocasião estavam presentes, o prefeito municipal, Cristiano Viana, a primeira-dama, Claudia Cristiane, o vice-prefeito e secretário de saúde, Renaldo Prata, além dos demais secretários municipais, Ednei Souza (Infraestrutura e Urbanismo), Eduardo Ribeiro (Inclusão e Esporte), Angela Siqueira (Educação), André Valadares (Agricultura), e os vereadores, Irailde Souza (presidente da câmara), Geraldo Macêdo, Abraão Conceição e Rogério Nunes.

As solenidades cumpriram todos os protocolos de biossegurança de prevenção ao coronavírus.

