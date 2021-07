Quinto dia de greve dos servidores da saúde conta com terceiro ato público

Em busca de negociação em relação às cláusulas que envolvem a parte financeira do Acordo Coletivo do Trabalho, os servidores da Fundação Estadual de Saúde (FHS) e da Secretaria de Estado da Saúde (SES), representados pelo Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa), realizaram o terceiro ato público, nesta segunda-feira (19), desde que a greve foi iniciada na última quinta-feira (15).

A manifestação desta segunda foi realizada novamente na frente da Secretaria de Estado da Saúde e contou com servidores também da grande Aracaju, como do Hospital Regional de N. Sra. do Socorro. Na sexta-feira à tarde e no sábado, parte da diretoria do sindicato visitou diversas unidades do interior do estado para orientar sobre o andamento da greve.

De acordo com o presidente do Sintasa, Augusto Couto, nos últimos dias, circulou-se na imprensa uma decisão da Justiça sobre a suspensão da greve, mas que até às 12 horas desta segunda-feira, o sindicato não teria sido notificado. “Se a notificação chegar nesta tarde iremos encaminhar para o nosso departamento jurídico e acatar o que tiver sido decidido”, disse Augusto Couto.

Programação

Caso não receba a notificação nesta segunda-feira, a agenda deliberada para esta terça-feira, 20, será um ato público na frente do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE) e de lá os trabalhadores irão fazer uma caminhada até a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, e depois retornarão ao hospital.

