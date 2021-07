Policiais do Batalhão de Radiopatrulha apreenderam na tarde deste domingo (18) uma metralhadora e várias munições.

As informações são de que as equipes da Radiopatrulha realizaram a apreensão na estrada da Manteiga, localizada na Taiçoca de Fora em Nossa Senhora do Socorro.

Os militares avistaram um indivíduo, que ao notar a presença dos policiais, jogou a metralhadora e fugiu para o mangue.

O GTA foi acionado para tentar localizar o elemento, mas não obteve êxito.

Foto Gordinho do Povo