RecargaPay: Sistema de venda para transporte coletivo será lançado

Para gerar mais praticidade aos passageiros do Transporte Público Coletivo, a Aracajucard em parceria com Setransp (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju), SMTT (Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito) e Prefeitura de Aracaju lançam esta semana o RecargaPay, aplicativo de pagamentos e serviços financeiros digitais.

O novo sistema de recarga online do cartão Mais Aracaju traz ao usuário a facilidade de poder usufruir dos serviços com comodidade e sem enfrentar filas, já que a compra de crédito pode ser feita de qualquer lugar e em qualquer horário, garantindo mais autonomia e economia de tempo e dinheiro. A RecargaPay dará ainda benefícios promocionais, como cashback e crédito extra.

O serviço pode ser utilizado para recarregar os 220 mil cartões e o valor da tarifa é o mesmo da bilheteria (R$ 4). Para utilizar, basta fazer o download do aplicativo gratuitamente nas plataformas Android e iOS e realizar o cadastro. Então é só selecionar a opção “Cartão de Transporte”, “Adicionar um Cartão” e inserir o número do cartão.

Como funciona

Os novos clientes que não possuíam o app e fizerem o download terão um cupom promocional que dá R$ 10,00 de desconto. Para obter o desconto, basta escolher a opção “Cartão de Crédito” e inserir o código ARACAJU10 em “Adicionar Cupom de Desconto” no ato do pagamento. Depois da confirmação do pagamento, a recarga fica disponível em até 48h no cartão Mais Aracaju e o crédito é liberado por meio da aproximação do cartão no validador dos ônibus ou terminais.

Ainda, a RecargaPay oferece a todos os clientes 5% de cashback na primeira recarga do mês (dinheiro de volta em transações de até R$ 20,00 com cartão de crédito). Para os clientes que assinarem o Prime+, plano por assinatura do aplicativo, o cashback é ilimitado para recargas de até R$20,00. Quem não possui cartão de crédito também consegue utilizar o serviço por meio do saldo da carteira RecargaPay. O usuário pode adicionar crédito à carteira digital via PIX, transferência bancária, depósito ou boleto e depois usar o valor para realizar as recargas.

“Estamos muito felizes em oferecer este serviço para os usuários do Aracajucard. Além de levar praticidade para quem precisa deste serviço, somos uma opção segura, pois você pode recarregar seu cartão de casa, evitando aglomerações sem precisar pegar filas em postos de recargas e ainda tem outros benefícios”, comenta Rafael Lagos, Transport Manager na RecargaPay.

“Quando a Aracajucard pensou em trazer o RecargaPay para cá, nós idealizamos dar mais conforto, segurança e facilidade para o usuário do Transporte Público Coletivo. Acreditamos que isso irá facilitar ainda mais a vida de quem utiliza o Mais Aracaju em seu dia a dia, dando ao passageiro a oportunidade de não enfrentar filas e mexer no dinheiro, vetor altamente contagioso do vírus da Covid-19”, explica José Carlos Amâncio, diretor Executivo da Aracajucard.

O app RecargaPay é a principal plataforma de pagamentos “tudo em um” do Brasil, dedicada a oferecer acesso seguro e fácil a pagamentos móveis e serviços financeiros digitais para todos por meio do celular. Além da recarga do AracajuCard, a fintech oferece diferentes serviços financeiros, como pagamento de contas, recarga de celular, compra de gás de cozinha, entre outros. Para outras informações: www.recargapay.com.br.

A Aracajucard lançará o aplicativo Recarga Pay para a imprensa sergipana na manhã da próxima quarta-feira, 21, às 8h30 no auditório da Aracajucard, localizado no Edf. Horizonte Jardins – Av. Dr. José Machado de Souza, nº 120, Salas 1510 – 1512 – às 8h30, com todos os cuidados requisitados pelos órgãos gestores para receber jornalistas e autoridades. Venha tomar um cafezinho e conhecer mais um novo mecanismo que expandirá mais ainda a bilhetagem eletrônica na Grande Aracaju!

