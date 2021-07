Semana em Sergipe será de tempo parcialmente nublado com precipitações leves

Chuvas intensas poderão ocorrer na noite da sexta-feira, 23, no Território Sul Sergipano

O Centro de Meteorologia de Sergipe, prevê para esta semana, tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuvas leves. Para esta segunda-feira (19), até a quarta-feira (21), a previsão é de que os dias sejam nublados, com precipitações leves durante todo o período, nos oito territórios sergipanos.

Na quinta-feira, 22 e sexta-feira, 23, a mesma situação se repete, ficando o tempo parcialmente nublado durante a manhã e noite, com a possibilidade de precipitações leves e distribuídas ao longo de todos os territórios, além de tempo aberto durante a tarde no território Agreste. Já no Território Sul, poderá ocorrer chuvas intensas durante a noite da sexta-feira.