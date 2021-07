Ser Educacional oferece mais de 70 mil vagas em cursos gratuitos

Instituições mantidas pelo Grupo promovem mais uma edição do Projeto Capacita

O Ser Educacional, um dos maiores grupos de educação superior privada do Brasil, mantenedor das marcas UNINASSAU, UNAMA, UNG, UNIVERITAS, UNINABUCO, UNINORTE, UNIFACIMED, UNIJUAZEIRO e UNESC, está com inscrições abertas para mais de 70 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional. As oportunidades fazem parte do projeto Capacita, que visa oferecer capacitação rápida e gratuita para a população, favorecendo, além do indivíduo, as economias locais.

O projeto, que acontece duas vezes por ano, nos meses de janeiro e julho, integra o calendário de Responsabilidade Social do Grupo. Desta vez, devido às medidas restritivas com o objetivo de reduzir disseminação da Covid-19, a maioria das atividades acontecerá de forma on-line. No entanto, algumas unidades também realizarão cursos presenciais.

“O Capacita já virou tradição em nossas unidades e leva qualificação profissional para diversas pessoas. Apesar da pandemia, desde o ano passado, estamos encontrando meios de não deixar a população sem esse projeto que qualifica tantas pessoas para o mercado de trabalho. Desta vez, teremos o retorno de algumas atividades presenciais, mas sempre seguindo as orientações dos órgãos de saúde locais”, diz o presidente do Ser Educacional, Jânyo Diniz.

Serão milhares de vagas distribuídas em diversos cursos que englobam todas as áreas de ensino. Entre os temas abordados estão: Comportamento em entrevista de emprego; Construção de currículo; Libras; Empreendedorismo; Primeiros Socorros; Liderança e desenvolvimento de equipes; Nutrição e Alimentação; Curso Básico e Avançado de Excel; entre outros.

Além de promover a educação, o projeto ajuda instituições carentes com doações de alimentos não-perecíveis, material de limpeza e higiene pessoal arrecadados no ato da inscrição dos cursos. As informações sobre as ofertas por unidade, inscrições, datas e horários podem ser encontradas nos sites das Instituições de Ensino Superior mantidas pelo Ser Educacional.

https://extensao.uninassau.edu.br

https://extensao.unama.br

https://extensao.ung.br

https://extensao.univeritas.com

https://www.uninorte.com.br

https://www.facimed.edu.br

https://www.unijuazeiro.edu.br

Por Suzy Guimarães