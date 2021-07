UBS Geraldo Magela, no Orlando Dantas, volta a atender a população

Nesta segunda-feira, 19, os usuários residentes no bairro São Conrado atendidos na Unidade Básica de Saúde (UBS) Humberto Mourão passaram a ser acolhidos na UBS Geraldo Magela, no conjunto Orlando Dantas, no mesmo bairro. A medida visa manter os atendimentos dos moradores daquela região enquanto uma nova sede será construída.

A transferência foi realizada após a identificação de problemas estruturais no prédio da UBS Humberto Mourão, após uma visita técnica de rotina das equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aracaju.

Para segurança dos profissionais e usuários, a UBS foi interditada e a Geraldo Magela, antes referência para atendimento de síndromes gripais, passou por uma desinfecção e voltou a ofertar atendimentos convencionais.

“Notamos que neste primeiro dia a procura foi grande, mas estivemos durante toda a manhã organizando os fluxos para que os atendimentos fluíssem da melhor maneira possível. Para atender a todos, foram disponibilizadas nove equipes de saúde da família, cinco pela manhã e quatro à tarde. Com isso, devemos atender toda demanda de pessoas desta região”, garante Andressa Torquato, secretária executiva da SMS.

Pela manhã, as cinco equipes são formadas por quatro enfermeiros e cinco técnicos; cinco médicos; um odontólogo e dois auxiliares; um assistente social; três auxiliares administrativos e 23 agentes comunitários de saúde. Já à tarde, as quatro equipes são compostas por quatro enfermeiros; quatro médicos; um odontólogo e dois auxiliares; um assistente social e 23 agentes comunitários de saúde.

“Essas equipes foram distribuídas em seis salas produtivas e serão responsáveis pela assistência de 36 mil pessoas. Dessas, 20 mil já eram usuárias da UBS Geraldo Magela, e as outras 16 mil eram da Humberto Mourão. Ainda não há previsão da data da nova unidade, mas, além de garantir os atendimentos, estamos nos dedicando para providenciar um novo prédio que oferte mais segurança e comodidade para nossos usuários e profissionais”, acrescenta Torquato.

Síndrome Gripal

Enquanto a UBS Geraldo Magela funcionou como referência de síndrome gripal, de março de 2020 a julho deste ano, 88.500 pessoas foram atendidas. Com essa desativação, Aracaju passa a contar com três UBSs para casos de síndrome gripal: Onésimo Pinto (Jardim Centenário), Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa) e José Machado de Souza (Santos Dumont).

Também permanecem ativos os contêineres nas Unidades de Pronto Atendimento Fernando Franco e Nestor Piva.

Nas quatro UBSs de síndrome gripal, apenas no primeiro quadrimestre deste ano, a Prefeitura de Aracaju já atendeu 104.341 pessoas com síndromes gripais. Na Onésimo Pinto foram 21.806 atendimentos; na Ministro Costa Cavalcante, 27.894; na José Machado de Souza, 22.747 e na Geraldo Magela, foram 31.894 atendidas.

