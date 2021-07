Unimed Sergipe realiza nova ação de plantio de árvores

Na manhã da última sexta-feira, 16, a Unimed Sergipe deu continuidade a ação de plantio de árvores que havia sido iniciada no mês de junho, na data de celebração do Dia do Meio Ambiente. Mais uma vez, a cooperativa de saúde promoveu a ação em prol da celebração de uma data especial para ações voltadas ao cuidado com o meio ambiente, o Dia de Proteção das Florestas, comemorado em 17 de julho.

Durante a ação, a equipe retomou o plantio de mudas, partindo para locais onde não foi possível realizar a ação da última vez e finalizou a estrutura das que já haviam sido colocadas anteriormente, com a instalação de placas de identificação.

“No dia do meio ambiente, 05 de junho, fizemos parte do plantio e, antecipando o dia de proteção das florestas, fizemos o plantio das árvores restantes e fixamos as placas de identificação de todas elas, onde constam nome, origem, além das marcas dos nossos parceiros. Foram dois momentos de uma só ação que teve o propósito também de prestigiar as datas em que comemoramos o dia do meio ambiente e o dia de proteção das florestas, ao tempo em que fortalecemos os nossos laços com as comunidades, alertando para a necessidade de preservação e conservação do meio ambiente, atitudes vitais para sobrevivência de todas as formas de vida no planeta”, diz o assessor de sustentabilidade da Unimed Sergipe, o médico Rômulo Oliveira.

A ação foi realizada em parceria com o Instituto Amigos da Inclusão Social (IAIS – Projeto Amiguinhos), um dos projetos sociais apoiados pela Unimed Sergipe há mais de 15 anos, e com a Universidade Tiradentes (Unit), por meio da área do Conduta Consciente, que contribui com o Programa Neutro, uma iniciativa da cooperativa que tem como objetivo compensar o impacto da emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) produzidos por nossas unidades, com o plantio de árvores. A ação também teve como parceiros o J&S Paisagem que contribuiu com sua equipe no preparo da terra para receber as mudas e a Prefeitura de Aracaju, por ceder as praças para o plantio.

O Programa Neutro é desenvolvido pela Assessoria de Sustentabilidade, especificamente o Pilar Ambiental, da Unimed Sergipe. Para isso, mensalmente, a equipe calcula a emissão dos gases e, no final de cada ano, faz a compensação no ano seguinte. Em média, para cada tonelada de gás emitido na atmosfera, são plantadas oito árvores.

Todas as ações desenvolvidas pelo Programa Neutro estão em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), de que a Unimed Sergipe é signatária. Os ODS são uma agenda mundial com 17 objetivos e 169 metas. De acordo com esses objetivos e metas, são previstas ações mundiais em diversas áreas, incluindo a ambiental, definida no objetivo número 15, denominado ‘A vida sobre a Terra’.

Na ocasião, a equipe aproveitou ainda para realizar um trabalho de conscientização junto às crianças que são atendidas no projeto, assim como os moradores da região do conjunto Almirante Tamandaré, localizado no bairro Santos Dumont, onde a ação aconteceu, sobre a conservação das árvores.

