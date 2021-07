Veja quem pode ser vacinado contra a covid-19 hoje no município de Aracaju e o que fazer

Nesta segunda-feira (19), as primeiras e segundas doses estão mantidas em Aracaju.

A imunização acontece em sete pontos fixos de vacinação, além dos dois drives-thru localizados no Parque da Sementeira e no 28º Batalhão de Caçadores.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que para receber a vacina nos drives é preciso se cadastrar no site do VacinAju e apresentar o código de validação, além do documento de identidade com foto e cartão de vacinação, se tiver.

A SMS informa ainda que nos pontos fixos, é preciso apresentar também comprovante de residência.

Confira os pontos de vacinação:

UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão)

Fanese (Bairro Industrial)

Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial)

Estação Cidadania (Bugio)

Universidade Tiradentes – UNIT (Farolândia)

Externato São Francisco de Assis (Suissa)

Faculdade Pio X (Av. Tancredo Neves)

O que fazer se você está nos grupos acima

Pessoas com 33 anos: a vacinação ocorre no drive-thru do Parque Governador Augusto Franco (Sementeira) e do 28BC, das 8h às 17h. Ambos com cadastro e código de validação emitido através do link.