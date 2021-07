3ª e última parcela do Auxílio Emergencial será pago nesta quarta-feira

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realiza nesta quarta-feira, 21, o pagamento da terceira e última parcela do Auxílio Municipal Emergencial (AME).

O programa, de caráter temporário e excepcional, beneficia cerca cinco mil famílias de baixa renda com a concessão de R$600,00, pago em três parcelas de R$200,00, creditados nos meses de maio, junho e julho, totalizando um aporte de R$3 milhões.

O benefício se soma a outras medidas que já estavam sendo adotadas pela Prefeitura de Aracaju para atenuar os efeitos da pandemia da covid-19 na capital.

Para chegar ao número de famílias, foi feito um cruzamento de dados pela Coordenadoria de Políticas de Transferência de Renda do Município, setor da pasta responsável pelo gerenciamento do Cadastro Único (CadÚnico) na capital.

Embasado no CadÚnico, o público-alvo é composto por famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, ambulantes, população em situação de rua, artistas, artesãos, trabalhadores de shows e eventos, além dos permissionários do transporte escolar.

Para receber o auxílio, além de estar obrigatoriamente inscrito no CadÚnico, o beneficiário não pode ter acesso a nenhum outro tipo de benefício social financeiro, seja federal ou estadual.

De acordo com a secretária da Assistência Social de Aracaju, Simone Passos, o AME significa um olhar humanizado da gestão municipal para com as famílias em situação de pobreza.

“Com a pandemia, tudo isso foi potencializado. O quantitativo de pessoas que precisam de ajuda aumentou. O auxílio emergencial veio e deu uma amenizada na situação. Sabemos que Aracaju, como qualquer município, sofre muito com a pandemia. As famílias têm passado fome e precisam pagar os botijões de gás, remédios, e esse auxílio ajuda muito. São R$600 em parcelas de R$200, sendo depositados a cada dia 21. O auxílio vem amortecer as dificuldades que essas famílias estão passando”, destaca a secretária.

Foto: Marcelle Cristinne